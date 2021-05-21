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كورونا خلال 24 ساعة..  الهند تسجل 259269 إصابة جديدة و1153 بمصر

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كورونا خلال 24 ساعة..  الهند تسجل 259269 إصابة جديدة و1153 بمصر كورونا خلال 24 ساعة..  الهند تسجل 259269 إصابة جديدة و1153 بمصر
561 حالة بكوريا الجنوبية و24 بالصين

كورونا خلال 24 ساعة..  الهند تسجل 259269 إصابة جديدة و1153 بمصر

أعلنت الهند، اليوم، تسجيل 259269 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 26 مليوناً و30 ألفاً و674 حالة.

وشهدت البلاد أيضاً تسجيل 4209 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 291 ألفاً و365 حالة.

سجّلت مصر 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 61 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها أن إجمالي الإصابات التي تمّ تسجيلها في مصر بالفيروس بلغ 250391 من ضمنهم 184373حالة تم شفاؤها، و14559 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 134678 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضا 6 حالات وفاة بسبب كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 1922 حالة وفاة.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس الصيني سجّل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس جميعها وافدة.

وأضافت اللجنة، أن من بين الحالات الوافدة، سُجلت 11 حالة في فوجيان و9 حالات في شانغهاي وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وقوانغدونغ وسيتشوان.. ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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