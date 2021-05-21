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"الأرصاد": أمطار رعدية وغيوم وسحب ركامية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والشمالية والمرتفعات

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"الأرصاد": أمطار رعدية وغيوم وسحب ركامية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والشمالية والمرتفعات "الأرصاد": أمطار رعدية وغيوم وسحب ركامية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والشمالية والمرتفعات
رياح نشطة وأتربة وغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى القصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، عسير، والباحة، وسماء غائمة جزئياً على كل من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، والحدود الشمالية؛ تتخللها خلايا من السحب الرُكامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف؛ قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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