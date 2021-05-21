"الأرصاد": أمطار رعدية وغيوم وسحب ركامية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والشمالية والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، عسير، والباحة، وسماء غائمة جزئياً على كل من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، والحدود الشمالية؛ تتخللها خلايا من السحب الرُكامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف؛ قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس