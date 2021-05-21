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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها إلى 30 / 11 / 2021م
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:50 مساءً
"المطلق": أعداء المملكة "حزب الله" والحوثي وإيران وبعض شيعة أفغانستان
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:50 مساءً
عار وغضب.. فيديو "إجبار طبيب ممرضًا للسجود لكلب" إلى تحقيق عاجل
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:50 مساءً
إدارة الفيحاء توافق على إعارة هزاع ونايف ومخالصة أنس تراوري
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:50 مساءً
مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
فرحة ممزوجة بالقلق.. أهالى السجناء الفلسطينيين الهاربين خائفون على حياتهم
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
20 عامًا بعد «11 سبتمبر»: العرب الأمريكيون فى نيويورك بين المعاناة والأمل
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
سقوط «الإخوان» فى المغرب.. تصويت عقابى وسياق إقليمى وراء «النكسة»
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية: إطلاق 21 طلقة مدفع وشهب نارية
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
الاتحاد التونسي للشغل: قيس سعيد لا يسعى لإقصائنا
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الجمعة 10 سبتمبر 2021 05:44 مساءً
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رئيس الوزراء الفلسطيني لـCNN: نتنياهو أراد البقاء في السلطة من خلال التصعيد
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cnn arabic
الجمعة 21 مايو 2021 09:16 صباحاً
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