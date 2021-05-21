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بلدية بيشة ترفع ١٢ ألف طن مخلفات.. خلال أسبوع
-
السبت 05 يونيو 2021 12:45 مساءً
خطباء الجوامع: قرار قصر استخدام مكبرات الصوت يوافق فتاوى العلماء
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السبت 05 يونيو 2021 12:45 مساءً
شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم
-
السبت 05 يونيو 2021 12:42 مساءً
شريف دسوقي يتحدث لأول مرة من داخل المستشفى ادعولي يا جماعة..الفنان يواصل رحلة العلاج والتأهيل النفسي
-
السبت 05 يونيو 2021 12:42 مساءً
تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح
-
السبت 05 يونيو 2021 12:38 مساءً
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية
-
السبت 05 يونيو 2021 12:28 مساءً
"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي
-
السبت 05 يونيو 2021 12:28 مساءً
شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس
-
السبت 05 يونيو 2021 12:28 مساءً
فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط
-
السبت 05 يونيو 2021 12:22 مساءً
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين
-
السبت 05 يونيو 2021 12:12 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أكبر مزرعة عنب فى مصر.. الحلاوة حسب اللون والحجم وبيتصدر لأوروبا وكل دولة ليها مواصفاتها الخاصة
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 21 مايو 2021 09:09 صباحاً
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