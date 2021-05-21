أخبار عاجلة

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح -
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية -
"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي -
شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس -
فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

وزير الخارجية الألماني يتفقد منازل أصيبت بصواريخ فصائل فلسطينيية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط

فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط

القاهرة تجدد رفضها المساس بأمنها المائي

القاهرة تجدد رفضها المساس بأمنها المائي

فنان يقلد أي لهجة في العالم!

فنان يقلد أي لهجة في العالم!