أخبار عاجلة

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح -
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية -
"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي -
شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس -
فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة

Print
العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة العثور على "مفقود جدة" بصحة جيدة
فُقد منذ 40 يوماً في ظروف غامضة

العثور على

عثر أمس الأول أحد المواطنين على الشاب "تركي عطية الزهراني"، وهو بصحة جيدة، بعد فَقْده منذ أكثر من 40 يوماً في شهر شعبان الماضي وفي ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة، وسط قلق ذويه بشأن مصيره.

وبين والد المفقود لـ"سبق" أنه -بحمد الله تعالى- عثر على ابنه وهو بصحة جيدة حينما شاهده أحد أهالي الحي بجدة الذي يسكن فيه، بالقرب من الكورنيش، مقدماً شكره لجميع مَن شارك في البحث عن ابنه ، ومثمناً دور "سبق" في النشر والاهتمام، مقدماً شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.مفقود جدة "تركي الزهراني" مفقود بجدة منذ 20 يومًا.. وذووه يكثِّفون البحث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين