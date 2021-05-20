وزيرة الصحة المصرية رئيساً للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب

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القاهرة –مباشر: أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، انتخاب هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامين، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي لدورتين على التوالي.

وجاء ذلك خلال ترأس هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح مجاهد، أن انتخاب هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع.

وذكر، أنه تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

وأضاف مجاهد، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة في تاريخ المكتب التنفيذي، ليعكس ذلك دور مصر المحوري والريادي في الوطن العربي.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة أعربت عن تقديرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر لرئاسة دورة جديدة للمكتب، وكذلك اختيارها عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكدت زايد، حرصها على تعزيز التعاون بين جميع الدول العربية بما يساهم في توفير الأمن الصحي لجميع الشعوب العربية وبما يعود بالنفع والازدهار على جميع البلدان.

ومن جانبهم، توجه وزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي بالشكر لوزيرة الصحة السكان المصرية، لرئاستها المتميزة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، ومتابعتها الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذي بالرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما أشاد وزراء الصحة بمتابعة الوزيرة المصرية، تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورات الـ 52 و ال 53 والـ 54 ، والـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلاً عن تقديمها الدعم الدائم والمستمر لجميع الدول العربية خاصة التي تعاني من تحديات.

يُذكر أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

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