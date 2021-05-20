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"الصحة العالمية" تدعو لهدنة إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات

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"الصحة العالمية" تدعو لهدنة إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات "الصحة العالمية" تدعو لهدنة إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات
نقص شديد بالأدوية والإمدادات الأساسية في الوقت الذي يكافح فيه جائحة كورونا

دعا مسؤولون كبار بمنظمة الصحة العالمية اليوم إلى هدنة إنسانية في القصف الذي يشهده قطاع غزة؛ وذلك للسماح بإدخال المساعدات في ظل معاناة النظام الصحي في القطاع من نقص شديد.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط أحمد المنظري في تصريح صحفي أن إغلاق نقاط الدخول والخروج أمام المرضى والمساعدات الصحية الإنسانية والقيود الشديدة على دخول الإمدادات الطبية؛ يفاقم هذه الأزمة الصحية العامة، مؤكداً أن شدة الإصابات تثقل على النظام الصحي الذي يواجه نقصًا شديدًا في الأدوية والإمدادات الأساسية في الوقت الذي يكافح فيه أيضًا جائحة كوفيد-19.

من جانبه قال ريك بيبركورن الذي يرأس مكتب المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة: إن قافلة تابعة للأمم المتحدة تنقل مساعدات إنسانية، بينها عشرة آلاف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا، مستعدة للدخول إلى غزة فور السماح لها بذلك.

وأضاف: حتى يتم السماح بدخولها، يتعين على الجميع الاتفاق على هدنة إنسانية لضمان إمكانية دخول غزة والخروج منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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