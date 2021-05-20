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الرياض.. مجلس الجمعيات الأهلية يشرف على توزيع 22.5% من زكاة الفطر بالمملكة

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الرياض.. مجلس الجمعيات الأهلية يشرف على توزيع 22.5% من زكاة الفطر بالمملكة الرياض.. مجلس الجمعيات الأهلية يشرف على توزيع 22.5% من زكاة الفطر بالمملكة
الواردة من منصتي "تبرع" التابعة للموارد البشرية و"إحسان"

الرياض.. مجلس الجمعيات الأهلية يشرف على توزيع 22.5% من زكاة الفطر بالمملكة

أوضح الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز بن محمد الزكري، أن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض قام بالإشراف والتنسيق على توزيع زكاة الفطر لهذا العام، الواردة من منصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة "إحسان" التابعة لهيئة الذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن زكاة الفطر في المنصتين للمنطقة بلغت 322,676 فطرة وتمثل 22.5% من إجمالي زكاة الفطر بالمملكة في المنصتين، وقد تم توزيعها بالكامل خلال الوقت الشرعي بل وقبل الفجر ولله الحمد، وذلك بالشراكة الأساسية مع جمعية البر الأهلية بالرياض، وبتنفيذ أكثر من 50 جمعية مختلفة من جمعيات منطقة الرياض متوزعة على المحافظات الـ22.

وأشار إلى أن المجلس يتشرف بتحقيقه هذا الإنجاز في أول سنة له من استلام مشروع زكاة الفطر، وهذا بفضل الله ثم جهود العاملين في المجلس الذين تحملوا مسؤولية إدارة هذا الملف بمهنية، بالتعاون مع المنصات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية وتكافؤ الفرص ودعم المستفيدين في جميع محافظات منطقة الرياض، كما أن المشروع حقق نجاحاً في حل مشكلة تكدس زكاة الفطر، وفي نفس الوقت أسهم في دعم وتمكين الجمعيات بمحافظات المنطقة للمشاركة بفاعلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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