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"رفع علم النظام السوري لا يجوز".. اشتباكات بين لبنانيين وناخبين سوريين في بيروت

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"رفع علم النظام السوري لا يجوز".. اشتباكات بين لبنانيين وناخبين سوريين في بيروت "رفع علم النظام السوري لا يجوز".. اشتباكات بين لبنانيين وناخبين سوريين في بيروت
تحطيم نوافذ الحافلات وتعطيل حركة المرور

نشبت اشتباكات اليوم (الخميس) بين لبنانيين وسوريين كانوا في طريقهم للإدلاء بأصواتهم في سفارتهم بلبنان لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد مع بدء التصويت في الخارج قبل انتخابات الرئاسة المقررة الأسبوع المقبل.

وذكر شهود عيان أن الناخبين كانوا يتحركون في قافلة من السيارات والحافلات ويلوحون بعلم النظام السوري ويذيعون أغاني تشيد بـ"الأسد" عبر مكبرات صوت في طريقهم إلى السفارة الواقعة على مشارف بيروت عندما هاجمت مجموعة من اللبنانيين سياراتهم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الشهود أن اللبنانيين حطموا النوافذ وأحرقوا الأعلام؛ مما عطل المرور على طريق سريع.

من ناحيته قال محتج لبناني طلب عدم نشر اسمه: "يمكنهم الذهاب والتصويت والعودة، لكن رفع علم النظام السوري هنا هذا لا يجوز.. هذا استفزاز".

ويدلي السوريون في الخارج بأصواتهم اليوم، قبل الانتخابات المقررة يوم 26 مايو/ أيار داخل سوريا في تصويت من شبه المؤكد أن يفوز فيه "الأسد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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