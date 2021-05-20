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اطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي ..

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اطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي .. بالفيديو اطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي ..

جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام عبرية، أنه تم اطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، واضافت أن صفارات الإنذار  دوت في الجليل، وأنباء عن تعرض مواقع شمال حيفا لقصف صاروخي.

وأفادت القناة 13 العبرية، أن حوالي 4 صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل الأدنى في منطقة عكا، القبة اعترضت بعضها، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

فيما ذكر موقع "حدشوت حموت" العبري، أن القبة الحديدية حاولت اعتراض صواريخ في سماء عكا أطلقت من لبنان.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تم رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ، حيث سفط 2 في البحر وواحد بمنطقة مفتوحة وواحد تم اعتراضه".

وكالات 

جي بي سي نيوز

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