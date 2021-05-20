شاهد .. تأرجح ناطحة سحاب في الصين

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السلطات أخلت المبنى

أخلت السلطات في مدينة شنجن الصينية إحدى أعلى ناطحات السحاب في البلاد من السكان؛ بعد أن بدأ المبنى بالتأرجح فجأة.

وأجلت السلطات قرابة 15 ألف شخص في غضون 90 دقيقة من برج "إس إي جي بلازا" المكون من 71 طابقًا، ويصل طوله 291 مترًا في شنجن، بعد رصد تأرجح المبنى.

وشعر السكان في الطوابق الـ35 والـ55 والـ60 من البرج بترددات ملموسة، أدت إلى تأرجح مراوح كهربائية عالقة وأحدثت موجات في أحواض سمك، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأظهر مقطع فيديو تأرجح المبنى واهتزازه من أعلى، فيما السكان يفرون في حالة ذعر منه.