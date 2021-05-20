دراسة تكشف انتشار متلازمة "انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم" عند الطيارين

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أجراها فريق بحثي.. ونصح بالفحص عند التوظيف أو عند ظهور مؤشراتها

كشفت دراسة حديثة عن مدى انتشار انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم لدى قائدي الطائرات ومساعديهم في إحدى شركات الخطوط الجوية.

وأعدّت هذه الدراسة نخبة من الأكاديميين من مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومن كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة قسم العلوم البيئية "السلامة والصحة المهنية" عن وجود انتشار لمتلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم عند بعض الطيارين.

متلازمة انقطاع النفس

وتضمنت الدراسة التي أجراها فريق طبي بحثي وهم: الدكتورة أفنان حافظ، البروفيسور سراج ولي، الدكتورة رانيا الشمراني، الدكتور أحمد الزهيري، البروفيسور منصور بالخيور والدكتور باندي بيرومال، ورئاسة الدكتور فارس الحجيلي، استشاري امراض الصدر وطب النوم ونائب مدير مركز طب وبحوث النوم، تقييم مدى انتشار متلازمة لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم باستخدام استبيانات معتمدة، وكذلك بواسطة اختبار النوم المنزلي الذي أتاح التشخيص بموضوعية عالية.

ويمكن أن يسهم تشخيص هذه المتلازمة ومن ثم معالجة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم لدى الطيارين، في تقليص فرص حدوث أي نتائج مهنية سلبية محتملة ذات علاقة بأعراض انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

الأرق والإجهاد الشديد

وقال الفريق الطبي البحثي: الدراسة التي تم قبولها للنشر في إحدى "المجلات العلمية العالمية ذات التأثير العالي" أجريت على تسعة وثلاثين مشاركًا أكملوا الاستبانات المطلوبة، إضافة إلى اختبار النوم المنزلي، إذ جاءت نتائج الاختبار المنزلي مؤكدة وجود انتشار لهذه المتلازمة بين الطيارين، فقد تبين أن 69% منهم يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وأضاف: نتائج الاختبار المنزلي أظهرت أن الغالبية من المشاركين (64٪) يعانون من انقطاع النفس الانسدادي بدرجة بسيطة، و5٪ بدرجة متوسطة و2.5٪ بدرجة شديدة، فيما أظهرت نتائج الاستبانات أيضاً أن ثلث المشاركين يعانون من الأرق والإجهاد الشديد.

وأردف الفريق: نتائج الاستبانة كشفت أن 23.1% يعانون من نعاس شديد أثناء النهار، و10.3٪ يعانون من اكتئاب متوسط، بينما 25.6٪ يعانون من اكتئاب بسيط.

التقييم والعلاج المبكر

وأوضح الفريق البحثي أنه استنادًا لما سبق يمكن القول بوجود انتشار مرتفع لمتلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بين الطيارين ومساعديهم، مما يدعو إلى الأخذ بشكاوى الطيارين المتعلقة بالنعاس أو الإجهاد والاكتئاب أو الأرق بجدية، نظرًا لكونها إحدى أعراض توقف النفس الانسدادي أثناء النوم، وبالتالي يجب تقييمها وعلاجها مبكرًا، وهذا يتطلب عمل الفحوصات اللازمة لتشخيص وجود هذه المتلازمة من عدمه كون مهنة الطيران أحد المهن عالية الحساسية.

فحص النوم السريري

وأشار الباحثون إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار، أهمية إجراء فحص النوم السريري عند توظيف طاقم الطيارين وإعادة تقييمهم سريريًا عند ظهور أي من الأعراض المعروفة للمتلازمة أو تواجد أي من مؤشراتها مثل زيادة الوزن أو التقدم في العمر أو كسل الغدة الدرقية.

الشخير والنعاس النهاري

وأكد الفريق البحثي أن متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم تعرف بأنها اضطراب سريري يتميز بحدوث توقف متكرر في التنفس أثناء النوم، ويحدث هذا النوع من انقطاع النفس عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم، ومن أعراضها الشخير وأيضا نعاس نهاري مفرط، وصعوبة في التركيز، أو من الصداع والاستيقاظ المفاجئ مصحوبًا بالاختناق أو الاستيقاظ مصحوبا بجفاف في الفم.

وبحسب دراسة أجراها مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ونشرت في ٢٠١٧ في مجلة annals of thoracic medicine؛ فإن نسبة انتشار هذه المتلازمة في المجتمع السعودي هي 8.5% وانها أكثر بين الرجال بواقع 12.5% مقارنة بالسيدات 5.5%.انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم