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"فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

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"فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية "فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
مع مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة

واصلت خدمة "فرجت" رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ أكثر من (179) مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم (1232) مواطناً و(47) مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة "فرجت" إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وذكرت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" أو منصة "إحسان" وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.خدمة فرجت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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