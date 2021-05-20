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18 سنة حكم تفضح "أردوغان".. تجارة "تركيا-إسرائيل" تقفز 3.4 مرات!

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18 سنة حكم تفضح "أردوغان".. تجارة "تركيا-إسرائيل" تقفز 3.4 مرات! 18 سنة حكم تفضح "أردوغان".. تجارة "تركيا-إسرائيل" تقفز 3.4 مرات!
رغم إدانة "أنقرة" لـ"تل أبيب" في تعاملها مع أزمة الاحتجاجات الفلسطينية

18 سنة حكم تفضح

رغم إدانة أنقرة لتل أبيب في تعاملها مع الاحتجاجات الفلسطينية، ارتفع حجم التجارة بين تركيا و"إسرائيل" بشكل ملحوظ وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، وجمعية المصدرين الأتراك، وبيانات إسرائيلية أيضاً.

وحسب موقع "أحوال تركية"، صدرت أنقرة منتجات بـ4.7 مليارات دولار إلى "إسرائيل" في 2020، لتحتل المرتبة التاسعة بين أكبر المصدرين إلى "إسرائيل".

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2021، ارتفعت الصادرات التركية إلى "إسرائيل" 35% إلى 1.8 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأصبحت "إسرائيل" ثامن وجهة للصادرات التركية.

وبالمقارنة مع 2002، عند وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان إلى السلطة، لم تكن الصادرات التركية إلى "إسرائيل" تتجاوز 850 مليون دولار سنوياً، ما يعني تضاعف الرقم 4.5 مرات في 18 عاماً.

وفي المقابل، بلغت واردات تركيا من "إسرائيل" 1.5 مليار دولار في 2020. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا و"إسرائيل" 6.2 مليارات دولار، ما يعني ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مرات في 18 عاماً.

ويعتبر الصلب أهم صادرات تركيا إلى "إسرائيل" في 2020 بـ 919 مليون دولار، ثم السيارات بـ704 ملايين دولار، كما تستورد "إسرائيل" جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الأسمنت، من تركيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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