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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم

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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم
الخسائر المادية بلغت أكثر من 322 مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نزوح أكثر من 107 آلاف فلسطيني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك 44 ألف فلسطيني موجودون حاليًا في مراكز إيواء.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن الخسائر المادية بلغت أكثر من 322 مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد، لافتًا إلى أن أكثر من 1335 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي أو البليغ ونحو 13 ألف وحدة تضررت جزئيًا.

وأكد المكتب أن 184 برجًا سكنيًا ومنزلًا و33 مقرًا إعلاميًا تم هدمها كليًا، وبلغت قيمة الخسائر بهذا السياق 92 مليون دولار وفق اليوم .

وفي تحديث لإجمالي ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، فقد وصل عدد الشهداء إلى 230، من بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسنًا، بالإضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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