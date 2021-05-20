أخبار عاجلة

الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع -
أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية -
غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج -
رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات -
إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. أحمد حلمى ومنى زكى يدعمان ابنتهما.. وتطورات ساسى مع الزمالك -
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف -
"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران

Print
داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران
تطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة

داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران

ضبطت شرطة نجران (130) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية .


تفصيلاً. صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"