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توفي عامل وأصيب 7.. نائب أمير الشرقية يوجّه بترميم "المطعم المحترق بالعيد"

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توفي عامل وأصيب 7.. نائب أمير الشرقية يوجّه بترميم "المطعم المحترق بالعيد" توفي عامل وأصيب 7.. نائب أمير الشرقية يوجّه بترميم "المطعم المحترق بالعيد"
شمل تقديم كامل الدعم والمساندة عبر "الغرفة" ليعود لممارسة نشاطه مرة أخرى

توفي عامل وأصيب 7.. نائب أمير الشرقية يوجّه بترميم

وجّه نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" وتقديم الدعم والمساندة له عن طريق غرفة الشرقية، وهو المطعم الذي تعرض لحادث حريق أول أيام عيد الفطر المبارك، ونتج عنه وفاة أحد العاملين وإصابة سبعة وتلف كبير في تجهيزات المطعم.

وشمل التوجيه تقديم كامل الدعم والمساندة والعمل على إعادة ترميم المطعم وعودته إلى ممارسة نشاطه مرة أُخرى.

وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهه لغرفة الشرقية بدراسة حالة المطعم المتضرر وتقديم الدعم والمساندة له.

وأكَّد "العمار" بأنه قد جرى على الفور التنسيق مع لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة حمد بن محمد البوعلي بدراسة حالة المطعم طبقاً لتوجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية.

وبدوره قال حمد البوعلي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه جرى على الفور تجهيز فريق عمل متكامل من اللجنة للاطلاع على حجم الأضرار الناتجة من الحريق ودراسة إعادة تأهيلها للعمل بأسرع وقت.

وقال "البوعلي"، إن توجيه نائب أمير الشرقية بدراسة حالة المطعم وتقديم المساندة، هو توجه إنساني يعكس مدى اهتمامه ورعايته ومتابعته المباشرة للأحداث في المنطقة.نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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