سامي خضيرة يعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم

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أعلن الدولي الألماني السابق وبطل العالم عام 2014 سامي خضيرة أنه سيعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي بعد المباراة الأخيرة مع فريقه هرتا برلين في "البوندسليغا" نهاية هذا الأسبوع.

وقال لاعب خط الوسط أمام الصحافيين في برلين اليوم الأربعاء: "إنها خطوة صعبة جدا ولكنها الصحيحة. تركت 15 سنة من كرة القدم على الصعيد الاحترافي آثارها".



وشارك خضيرة البالغ 34 عاما في مباراته الـ77 والأخيرة مع "المانشافت" في الخسارة الشهيرة بهدفين نظيفين أمام كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018 عندما ودعت بطلة العالم من دور المجموعات.

وبدأ لاعب خط الوسط مسيرته الاحترافية في شتوتغارت عام 2006 قبل أن يحقق معه في العام التالي لقب "البوندسليغا".وانضم خضيرة إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2010 بعد مونديال جنوب إفريقيا، وبعد أن تعافى من إصابة قوية في ركبته مع بداية موسم 2013-2014، حقق مع نهايته لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

وتوج بكأس العالم في البرازيل بعد شهرين رغم اضطراه للانسحاب من التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية ضد الأرجنتين بعد تعرضه لإصابة في فترة الإحماء.

ونتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في العام 2015. وبعد أن حقق معه لقب الدوري المحلي خمس مرات تواليا وبلغ معه نهائي الأبطال عام 2017، لم يخض أي مباراة مع "السيدة العجوز"، حيث وقع عقدا مع هرتا برلين في فبراير حتى نهاية الموسم الحالي.

إلا أن الإصابة سمحت له بخوض ثماني مباريات فقط في "البوندسليغا".

ورغم مسيرة مليئة بالإصابات، أكد خضيرة الذي سجل سبعة أهداف للمنتخب الألماني في مسيرته الدولية أن "الشدة والألم والعذاب استحقت العناء في نهاية المطاف"، مضيفا "في الوقت ذاته، علي القول إن كرة القدم هي مهنة شديدة القساوة".

وتوج خضيرة في مسيرته بلقب واحد في "البوندسليغا" مع هرتا برلين، أما مع ريال مدريد فحقق لقب الدوري موسم 2011-2012، لقبين في الكأس المحلية، لقب في كأس السوبر الإسبانية، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، أما في إيطاليا توج مع يوفنتوس بخمسة ألقاب في الدوري، ثلاثة في الكأس ومرة في كأس السوبر المحلية.

المصدر: وكالات