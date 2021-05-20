"الطيران المدني": المحصّن لا تُطبق عليه الإجراءات الاحترازية

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"الهيئة" حدّدت شروط التحصين للمواطن والمقيم وغيرهما

أكدت هيئة الطيران المدني أن المحصّن لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر تويتر اليوم: المحصن بالنسبة للمواطن والمقيم، هو كل من تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا"، وهو من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى، والمتعافى لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأضافت: المحصن بالنسبة لغير المواطن والمقيم هو من أكمل 14 يومًا منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا، بأحد اللقاحات المعتمدة من المملكة، عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم مع تقديم ما يثبت ذلك، وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.