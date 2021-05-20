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رئاسة الحرمين توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام

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رئاسة الحرمين توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام رئاسة الحرمين توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام
ضمن خطة تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي

رئاسة الحرمين توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الشاشة التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضِمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسية؛ ومنها صحن المطاف، ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات الحركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات المياه ومواقع خدمة تقديم العربات، إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 مَعلمًا.

وتتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسية بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR؛ بحيث يمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافيًّا عبر الأجهزة الشخصية.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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