مؤسسة مانديلا رودس تطلق جائزة آينيتÄänit بقيمة 80 ألف دولار من أجل التأثير الاجتماعي في أفريقيا

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أعلنت المؤسسة الرسمية المدافعة عن إرث نيلسون مانديلا لتنمية المهارات القيادية عن إطلاق جائزة جديدة. ستمنح جائزة "آينيت" Äänit ما يصل إلى 80 ألف دولار سنوياً للمشاريع والمؤسسات القادرة على إحداث أثر إيجابي على المجتمع في أفريقيا. ستكون المشاركة في الجائزة مفتوحة أمام خرّيجي منحة مانديلا رودس ومنحة رودس ويتمّ تمويلها من قبل صندوق إزرا الخيري الذي أطلقه كلّ من منحة رودس و ديفيد كوهين، المانح لمؤسسة مانديلا رودس.

وأعرب البروفيسور نجابولو إس. نديبيلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مانديلا رودس عن سعادته بإطلاق بهذه الجائزة. وقال في هذا السياق: "تنبثق رؤيتنا المتعلقة بريادة الأعمال في افريقيا من مهمتنا المتمثلة في التصدي لعدم المساواة والمساهمة في تحقييق المساواة الحقيقية، والتخفيف من حدة الفقر والمعاناة. ندرك أن الأفراد المبدعين والمبتكرين يتمتعون بالقدرة على إحداث تأثير كبير في حياة الأشخاص في مختلف أنحاء القارة." من جانبها، قالت جودي سيكوزا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مانديلا رودس في معرض تعليقها: "نحن متحمسون للغاية للإعلان عن جائزة ’آينيت‘ (Äänit) كجزء من تركيزنا على توسيع نطاق تأثير مجموعة خرّيجينا. ستساهم الجائزة بدعم المبادرات الربحية وغير الهادفة للربح على حد سواء والتي تتمتع بإمكانية تغيير حياة الفئات السكانية الأكثر تهميشاً في أفريقيا. سنكون في صدد البحث عن الإمكانيات القادئة على إحداث تأثير إيجابي، والأفكار العملية، والفرق القادرة على تنفيذها."

غراسا ماشيل ومو إبراهيم يؤيدان جائزة "آينيت" Äänit

أعرب بعض كبار المفكرين الرائدين في أفريقيا عن دعمهم للجائزة في مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء. وقالت السيدة غراسا ماشيل، الناشطة المدافعة عت حقوق المرأة ومؤسسة صندوق غراسا ماشيل في هذا السياق: "سررت بالسماع عن إطلاق جائزة ’آينيت‘Äänit. يوجد الكثير من الشباب الموهوبين في مجتمعات خرّيجي مؤسسة مانديلا رودس ومنحة رودس ممن يتمتعون بأفكار رائعة، ويستطيعون جعل هذه الأفكار تؤتي بثمارها بواسطة الدعم المناسب." ومن جهته، أشار الدكتور مو إبراهيم، عملاق قطاع الاتصالات ومؤسس مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا: "ينبغي أن تكون الأعمال مرتبطة بالفعل باحتياجات المجتمع، بدلاً من أن تتمحور حول الربح فحسب، بغض النظر عما إذا كان التأثير إيجابياً أم سلبياً. ربما هذا ما كان سيطلب منا ماديبا أن نفعله".

هيئة حكام مرموقين

ستتولى هيئة من الحكام الذين يتمتعون بخبرات عميقة اختيار الفائزين المؤهلين لتلقي الجائزة. وتضمّ قائمة الحكام كلاً من: إليوت جيرسون، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد أسبن وسكرتير الولايات المتحدة لدى صندوق رودس، والدكتورة ريثابيل ميلامو، المديرة العامة لوحدة الاقتصاد الأخضر في مركز الابتكار ("آر إس إيه")، وسانغو ديلي، رائد الأعمال والمستثمر والرئيس التنفيذي لشركة "أفريكا هيلث هولدينجز"، ونديدي نويلي، المؤسسة المشاركة والشريكة الإدارية لشركة "ساهل كونسالتينج" ومؤسسة "ليب أفريكا"، والناشط الاجتماعي ساليف نيانغ، والخبيرة الكينية في إدارة الأصول ميوثيري واهومي.

سيتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة بجائزة "آينيت" Äänit في الأول من يوليو 2021.

المزيد من المعلومات حول مؤسسة مانديلا رودس

تعتبر مؤسسة مانديلا رودس (المشار إليها اختصاراً بـ"إم آر إف") المؤسسة الرسمية المدافعة عن إرث نيلسون مانديلا لتنمية المهارات القيادية في افريقيا، تأسست في عام 2003 بالشراكة مع صندوق رودس. اخترنا حتى الآن 558 من الخرّيجين الحائزين على منحة مانديلا رودس من 30 دولة أفريقية. للمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع أبيجيل ماكدوغال عبر البريد الإلكتروني: abi@mrf.org.za أو زيارة موقعنا عبر شبكة الإنترنت.