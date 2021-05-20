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أول صور صينية للمريخ.. هنا "السهل الجنوبي" من الأمام والخلف

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ستدرس تربة سطح الكوكب الأحمر وتبحث عن دلائل على وجود حياة

أول صور صينية للمريخ.. هنا

نشرت الصين، الأربعاء، الصور الأولى التي التقطتها مركبتها الفضائية الجوالة "زورونغ" على سطح كوكب المريخ.

وكانت المركبة الفضائية "تيانوين-1" غير المأهولة، قد هبطت على سطح المريخ، السبت؛ مما جعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة.

وتُظهر اللقطة الأولى الملتقطة من الجانب الأمامي للمركبة الجوالة، بالأبيض والأسود، المنظر الطبيعي المسطح لـUtopia Planitia، الذي يبدو منحنيًا قليلًا في الأفق.

أما اللقطة الثانية، التي تُظهر الجزء الخلفي من المركبة الفضائية؛ فجاءت ملونة وتظهر الألواح الشمسية والهوائيات غير المطوية.

وUtopia Planitia هو سهل حمم شمالي شاسع على الكوكب الأحمر، هبطت عليه المركبة الجوالة في 15 مايو الحالي.

ووفقًا لما أوردته "ديلي ميل" عن قناة CGTN الصينية؛ فقد تم التقاط اللقطة بالأبيض والأسود بواسطة كاميرا متخصصة في مقدمة "زورونغ"، تعمل بشكل فعال كـ"عين" للمركبة لاكتشاف العوائق.

و"الذراعان" القريبان من أعلى الصورة يعملان كجزء من نظام الرادار؛ بينما يساعد قضيبان يمتدان من المنصة إلى الأرض على توجيه المركبة الجوالة.

وستدرس "زورونغ" تربة سطح الكوكب الأحمر، ومناخه، وتبحث عن دلائل على وجود حياة، وستبدأ لاحقًا عملها لجمع عينات الصخور من الكوكب الأحمر.

وقالت وكالة "شينخوا": إن المركبة الفضائية تيانوين-1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي "تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة".

وتمثل تيانوين-1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ، بعدما فشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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