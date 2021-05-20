"الشمري": الفصل الصيفي بجامعة حائل عن بُعد للنظري وحضوري للعملي والاختبارات

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من خلال نظام "البلاك بورد" مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية

أوضح وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، أن التدريس في الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ، سيكون عن بُعد للمقررات النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية، وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة وواجبات؛ من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني (البلاك بورد)، وحضوريًّا لتدريس المقررات العملية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ولفت "الشمري" إلى أن الاختبارات نصف الفصلية والنهائية ستكون حضوريًّا، مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية؛ مؤكدًا أهمية أخذ لقاح فيروس كورونا، وتحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة.وكيل جامعة حائل الدكتور زيد بن مهلهل الشمري