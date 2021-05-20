أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات من .. والحدود ما زالت مغلقة

Print
فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات من السعودية.. والحدود ما زالت مغلقة فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات من .. والحدود ما زالت مغلقة
الأولوية لتجديد الصالحة لعام وانتهت في 2020 أو بنهاية 2021

فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات من السعودية.. والحدود ما زالت مغلقة

أكد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى المملكة، أن الحدود الفرنسية ما زالت مغلقة بسبب جائحة كورونا؛ لافتًا إلى أن الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا لا يعني أنه يُسمح لحاملها بالدخول لا للسياحة ولا لزيارة عمل.

وتابع السفير الفرنسي على حسابه في تويتر: "من المتوقع إعادة فتح الحدود في 9 يونيو، وسنوافيكم بالتفاصيل في أقرب فرصة ممكنة".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، استئناف إصدار التأشيرات الأسبوع المقبل، وستعطى الأولوية لتجديد التأشيرات الصالحة لعام والتي انتهت في عام 2020 أو قد تنتهي في نهاية عام 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تحقق 10.6 مليار دولار فائضاً تجارياً مع مجموعة العشرين بالربع الأول

السعودية تحقق 10.6 مليار دولار فائضاً تجارياً مع مجموعة العشرين بالربع الأول

"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري

"هواوي" تكشف عن مجموعة جديدة من منتجات "الأجهزة الفائقة" في السعودية

"هواوي" تكشف عن مجموعة جديدة من منتجات "الأجهزة الفائقة" في السعودية