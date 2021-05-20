فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات من السعودية.. والحدود ما زالت مغلقة

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الأولوية لتجديد الصالحة لعام وانتهت في 2020 أو بنهاية 2021

أكد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى المملكة، أن الحدود الفرنسية ما زالت مغلقة بسبب جائحة كورونا؛ لافتًا إلى أن الحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا لا يعني أنه يُسمح لحاملها بالدخول لا للسياحة ولا لزيارة عمل.

وتابع السفير الفرنسي على حسابه في تويتر: "من المتوقع إعادة فتح الحدود في 9 يونيو، وسنوافيكم بالتفاصيل في أقرب فرصة ممكنة".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، استئناف إصدار التأشيرات الأسبوع المقبل، وستعطى الأولوية لتجديد التأشيرات الصالحة لعام والتي انتهت في عام 2020 أو قد تنتهي في نهاية عام 2021.