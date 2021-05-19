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بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

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المتعة والإثارة تتجدد للملاعب مع عودة الجماهير بحذر

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

شهدت الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عودة الجماهير للملاعب، بعد غياب أكثر من عام بسبب .

وعادت المتعة للملاعب السعودية من خلال حضور الجماهير لمباراة الشباب والعين، والتي انتهت بخماسية للشباب مقابل هدف، وقمة مباريات الجولة التي جمعت الهلال والأهلي وانتهت بانتصار ثمين للأزرق بخماسية مقابل هدف، اقترب من خلالها الهلال لتحقيق اللقب الـ 17.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاق المباراة.

كما رفع عدد من الجماهير لافتات حملت صورة ودعاء للراحل الإعلامي عادل التويجري، الذي انتقل إلى رحمة الله في آخر أيام شهر رمضان الماضي.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت أمس مبادرة " صفقوا للصف الأمامي " تقديراً لأبطال الأمن والصحة.

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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