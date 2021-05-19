"الهلال" يستعرض عضلاته أمام "الأهلي" بخماسية.. و3 نقاط تفصله عن اللقب

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في ليلة زرقاء شهدت تألق سالم وقوميز وسلمان.. مع عودة الجماهير

بات فريق الهلال على بُعد خطوة واحدة فقط من تحقيق لقب الدوري للموسم للحالي بعدما تغلّب على شقيقه الأهلي مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بفوز الهلال بخمسة أهداف لهدف. وجاءت الأهداف بأقدام سالم الدوسري، وقوميز "هدفين"، وصالح الشهري "هدفين". وأحرز هدف الأهلي اللاعب عبدالرحمن غريب.

يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد لمدافع الأهلي معتز هوساوي في الدقيقة الـ38 من عمر الشرط الأول.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة الـ55 بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الشباب الذي يملك 51 نقطة.

وينتظر الهلال فوزه في مباراة الجولة الـ29 القادمة؛ ليعلن رسميًّا تتويجه بطلاً للدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.