مبتعث يحقق براءة اختراع جديدة باستخدام الليزر وعمل سقالات طبية لتقويم هشاشة العظام

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تأكيداً لاستمرار مسيرة التميز والإبداع العلمي للمبتعثين السعوديين بالمحافل الدولية

‬تأكيداً لاستمرار مسيرة التميز والإبداع العلمي للمبتعثين السعوديين في المحافل الدولية، حصل المبتعث السعودي لمرحلة الدكتوراه إبراهيم بن محمد رضوي على براءة اختراع عن اختراعه المتمثل في استخدام الليزر ذي التردد السريع (Pico-second Laser) وهي سقالات تستخدم في الأغراض الطبية لتقوية العظام الهشة ومعالجة الكسور، وقد تم تسجيله لدى المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد استمرار مسيرة التميز والإبداع العلمي للمبتعثين السعوديين والذين سطروا سجلاً حافلاً بالإنجاز والتفوق ونجحوا في تحقيق ابتكارات علمية نالت العديد من الجوائز العالمية والمحلية في عدد من المحافل العلمية.

وقد جاء هذا الإنجاز للدكتور إبراهيم رضوي ضمن رسالته التي قدمها لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة ولاية آيوا بمدينة إيمز بالولايات المتحدة الأمريكية، في تخصص الهندسة الميكانيكية (تخصص دقيق: التصنيع بتقنية النانو).

وأوضح "الرضوي" بأن بحثه يتلخص في تطوير طريقة لبناء سقالات (أو مكعبات دقيقة) بأبعاد ١×٣×٣ ملم من مادة شبيهة في تركيبها الكيميائي بالمادة الأساسية الداخلة في تركيب عظام الثديات (مادة الهايدروكسي ابيتايت Hydroxyapatite) بواسطة تقنية تصنيع الأجسام المتناهية الصغر.

‏ (Nano-Manufacturing technology ) باستخدام الليزر ذي التردد السريع (Pico-second Laser) وتستخدم هذه السقالات في الأغراض الطبية لتقوية العظام الهشة أو معالجة الكسور.

وبهذا الصدد رفع الدكتور إبراهيم رضوي الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على دعمها اللامحدود لأبناء الوطن الغالي، وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والإنجاز، مشيراً إلى أن ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لأبنائها الطلاب المبتعثين ساهم بشكل كبير في إبداعهم وتبوئهم مراكز متقدمة تعكس مدى ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.