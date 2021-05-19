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الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الطائي.. ويستعد لاستقبال الجماهير

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الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الطائي.. ويستعد لاستقبال الجماهير

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء استعداداته الميدانية لمواجهة نظيره الطائي غداً الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستشهد عودة الحضور الجماهيري لأول مرة، بعد تعليقه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وقد أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بمقر النادي، بقيادة المدير الفني حبيب بن رمضان، وقد بدأت بالتمارين اللياقية الوقائية تبعها تمارين تكنيكية خفيفة إلى جانب التمارين الترفيهية.

بعد ذلك فرض المدرب تمارين فنية متنوعة اختتمها بالتنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثابتة وركلات الزاوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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