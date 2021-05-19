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ينتظر تعثر الهلال .. الشباب يوجع العين بخماسية ويجدد حظوظه في خطف اللقب

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في افتتاح الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ينتظر تعثر الهلال .. الشباب يوجع العين بخماسية ويجدد حظوظه في خطف اللقب

جدد الشباب حظوظه في المنافسة للحصول على لقب الدوري، بعد أن أسقط ضيفه العين بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، في افتتاح الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

الشباب سيطر على مجريات الشوط الأول وخرج متفوقًا بثنائية "سيبا" و "إيغالو" عند الدقائق 36 ، 41 .

وقلص لاعب العين بابا نداي النتيجة عند الدقيقة 45 من خلال قذيفة ولا أروع من خارج الصندوق الشبابي لم يستطع الحارس زيد البواردي التصدي لها.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 67 عزز " بانيغا" النتيجة لفريقه الشباب بالهدف الثالث من علامة الجزاء .

وفي الدقيقة 72 ومن خلال فاصل موسيقي بين الثلاثي ( بانيغا ، فابيو مارتينيز وجوانكا) يحرز جوانكا الهدف الرابع والاطمئنان للشباب، من خلال تسديدة من خارج الصندوق ولا أجمل.

ويضيع نجم اللقاء "بانيغا" ركلة جزاء عند الدقيقة 82 بعد التصدي الرائع من حارس العين محمد مزيد، لكن الصورة لم تكتمل حيث تحولت الكرة لركلة زاوية للشباب أرسلها "بانيغا" كهدية على رأس "إيغور" والأخير بدوره أرسلها برأسه داخل الشباك العيناوية كهدف خامس للمستضيف.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا في سلم الترتيب بـ 51 نقطة، والعين متذيل القائمة بـ 20 نقطة.

ينتظر تعثر الهلال .. الشباب يوجع العين بخماسية ويجدد حظوظه في خطف اللقب

ينتظر تعثر الهلال .. الشباب يوجع العين بخماسية ويجدد حظوظه في خطف اللقب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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