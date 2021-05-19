أخبار عاجلة

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي

Print
شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مواطنين سرقا عقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب بن خلف الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء، وقيامهما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها، لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل الجهات الأمنية.

وأوضح أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن