أمير الرياض يطلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

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اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة.

وبلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال الفترة من 27 رمضان حتى 4 / 10 / 1442, أكثر من (41022) رُصد خلالها (13531) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (255) منشأة، ونفَّذ الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الرياضة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة وهيئة الترفيه.

وشدد سموه على أهمية استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها؛ لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.