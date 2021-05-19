صحيفة "هآرتس" تتهم إسرائيل بتعمد محو عائلات فلسطينية بالكامل في غزة

★ ★ ★ ★ ★

جيش الاحتلال قصف منازلها دون تحذيرات مسبقة

اتهمت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته، إسرائيل بمحو عائلات فلسطينية بالكامل في قطاع غزة عن قصد، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وبيّن التقرير أنه منذ بدء التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قضت الضربات الإسرائيلية على 12 عائلة بالكامل، حيث ضربت منازلهم من دون أي تحذيرات مسبقة.

ولفت إلى أن هذه الضربات التي استهدفت عائلات مدنية، لم تكن من باب الخطأ، ولكنها كانت تبعًا لقرارات وافق عليها كبار المسؤولين العسكريين.

وبلغت حصيلة القتلى في قطاع غزة 219 فلسطينيًا منذ شن إسرائيل عدوانها على القطاع في العاشر من مايو، وبين القتلى طبيبان وأكثر من ستين طفلاً.