بثلاثية في مرمى الاتفاق.. الباطن ينعش حظوظه في البقاء بدوري المحترفين

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أنعش الباطن حظوظه في البقاء ضمن فرق الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 41 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

افتتح الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن أهداف المباراة عند الدقيقة 16مستغلاً عرضية مثالية من زميله زكريا سامي، ليضعها بكل ثقة في شباك رايس مبولحي حارس الاتفاق مسجلاً هدفه الـ16 هذا الموسم.

وتمكّن السلوفاكي فيليب كيش من تعديل النتيجة للاتفاق عند الدقيقة 50 من علامة الجزاء، احتسبها الحكم خالد الجهني نتيجة التدخل العنيف من لاعب الباطن خاليم هايلاند على مهاجم الاتفاق، ونجح محمد الكويكبي في وضع الاتفاق في المقدمة بتسجيله ثاني الأهداف بطريقة جميلة بتصويبة ذكية عجز حارس الباطن عن التصدي لها وذلك عند الدقيقة 56.

وأدرك صالح آل عباس التعادل للباطن من تصويبة ذكية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتفاق عند الدقيقة 78، ولم تكد تمضي سوى أربع دقائق على هدف التعديل حتى نجح يوسف جبلي بتسجيل هدف التقدم الثالث للباطن؛ حينما أطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رايس مبولحي.