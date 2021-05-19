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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل ابتداءً من يونيو

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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل ابتداءً من يونيو الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل ابتداءً من يونيو
يهدف القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد ودعمه

الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل ابتداءً من يونيو

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم (الأربعاء)، السماح للأجانب بالتملّك الكامل للشركات ابتداءً من يونيو (حزيران)، في خطوة إصلاحية مهمة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية.

وبيّنت الوزارة أنّ "قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت أن الهدف من ذلك تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميًا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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