يُنفذ القرار غدًا.. أمريكا تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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يتضمن رفع القيود عن المعاملات المالية معه

أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن قرارها يتضمن رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

وبيّنت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميًّا غدًا 20 مايو (أيار)، بعد نشره في السجل الفيدرالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993؛ مما ترتب عليه عقوبات وقيود على الصادرات إلى السودان.