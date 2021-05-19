أخبار عاجلة

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يُنفذ القرار غدًا.. أمريكا تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

Print
يُنفذ القرار غدًا.. أمريكا تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُنفذ القرار غدًا.. أمريكا تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
يتضمن رفع القيود عن المعاملات المالية معه

يُنفذ القرار غدًا.. أمريكا تزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن قرارها يتضمن رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

وبيّنت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ رسميًّا غدًا 20 مايو (أيار)، بعد نشره في السجل الفيدرالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993؛ مما ترتب عليه عقوبات وقيود على الصادرات إلى السودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن