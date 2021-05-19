أخبار عاجلة

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بن فرحان" يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويناقش آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

Print
"بن فرحان" يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويناقش آخر المستجدات والتطورات في فلسطين "بن فرحان" يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويناقش آخر المستجدات والتطورات في فلسطين
بحث تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن