بعد مسيرة 15 عاماً في الملاعب.. سامي خضيرة يعلن اعتزاله

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أكد سامي خضيرة، لاعب فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، المتوج ببطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل مع منتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب بعد خوض المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) السبت المقبل.

وقال خضيرة في مؤتمر صحفي، الأربعاء "اللحظة التي أدركت فيها أنني لن أتمكن من اللعب بعد الآن كانت أكثر اللحظات مرارة في مسيرتي".

وأضاف: "إنها خطوة صعبة للغاية، لكنها الخطوة الصحيحة، 15 عاماً من كرة القدم الاحترافية تركت بصماتها".

ولعب خضيرة 77 مباراة مع المنتخب الألماني، وكان ضمن الفريق الذي توج بالمونديال قبل 7 أعوام، وأحرز هدفاً خلال فوز منتخب الماكينات 7-1 على نظيره البرازيلي في الدور قبل النهائي للبطولة.

على مستوى الأندية، فاز لاعب الوسط بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني عام 2014، ولقب الدوري الإيطالي 5 مرات مع يوفنتوس، كما انتزع لقب الدوري الألماني عام 2007 مع نادي شتوتجارت.

وانضم خضيرة لهيرتا برلين في يناير الماضي، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر أمام هوفنهايم.سامي خضيرة فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم