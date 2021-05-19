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"الرفاعي" يصدر كتابه "الدستور الإيراني يؤصل للمشروع الفارسي"

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ضمنه حقائق عن المشروع الذي خدع الناس برهة من الزمن بعمامة وعباءة الدين

تناول الباحث السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي، في كتابه "الدستور الإيراني يؤصل للمشروع الفارسي"، حقائق عن المشروع الإيراني الفارسي.

وأشار الباحث إلى أن ذلك المشروع استطاع أن يخدع الناس برهة من الزمن (بعمامة وعباءة الدين)، وبحب مزعوم لآل بيت رسول الله محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، وأن مشروعهم الفارسي يسعى إلى تحرير فلسطين ومقاومة الشيطان الأكبر (أمريكا)، وانطلقوا يجاهرون به، ويعملون على تحقيق الهدف الإستراتيجي الرئيس، وهو إخراج أهل السنة من دينهم ونشر خزعبلات (الشيعة الإمامية الصفوية الفارسية) للسيطرة التامة على أمة الإسلام وأوطانها وشعوبها ومقدراتها بهدف إعادة أمجاد (الإمبراطورية الفارسية) الآفلة على أيدي العرب والمسلمين منذ صدور الإسلام.

وبين الباحث أن الدستور الإيراني يعتبر الدليل والمرشد للنهج الذي يجب أن يسيروا عليه لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية.

الباحث السياسي مجاهد بن حامد الرفاعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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