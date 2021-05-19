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"الوليدي" حمّلهم مسؤولية الإضرار بالنظام الصحي.. الحوثيون يرفضون استلام لقاح "كورونا"

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"الوليدي" حمّلهم مسؤولية الإضرار بالنظام الصحي.. الحوثيون يرفضون استلام لقاح "كورونا" "الوليدي" حمّلهم مسؤولية الإضرار بالنظام الصحي.. الحوثيون يرفضون استلام لقاح "كورونا"
يهدّدون حياة المواطنين في مناطق سيطرتهم

أفاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي، اليوم (الأربعاء)، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية رفضت استلام لقاح ، وأن ذلك يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وبيّن "الوليدي" خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة لشرق المتوسط، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية لاستعراض تجارب البلدان والتعاون والاستجابة حول مواجهة جائحة كورونا، أن اليمن مثل معظم دول العالم، عانى ويعاني من تأثير جائحة كورونا وتأثيرها السلبي الشديد على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد بسبب ميليشيا الحوثي الإنقلابية أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشّي الأمراض والأوبئة، إلى جانب تضرر النظام الصحي؛ مما خلق صعوبة في التدخل.

وأشاد "الوليدي" بالدعم السخي الذي قدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز عمل منظومة القطاع الصحي في اليمن.

وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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