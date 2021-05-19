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برلماني إسرائيلي: "نتنياهو" مريض نفسياً وقد أشعل الحرب للحفاظ على حكمه

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برلماني إسرائيلي: "نتنياهو" مريض نفسياً وقد أشعل الحرب للحفاظ على حكمه برلماني إسرائيلي: "نتنياهو" مريض نفسياً وقد أشعل الحرب للحفاظ على حكمه
"كاسيف" حمله مسؤولية سفك الدماء

برلماني إسرائيلي:

ذكر عضو الكنيست الإسرائيلي عن "الجبهة العربية للتغيير" عوفر كاسيف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشعل نار الحرب للحفاظ على حكمه، واصفاً إياه بأنه مريض نفسياً، بحسب ما أورد اليوم (الأربعاء) موقع " اليوم".

وقال "كاسيف" في حديث لقناة إنجليزية، لدى سؤاله عما يحدث الآن في غزة: "إن نتنياهو أشعل النار من اللحظة التي فهم فيها أنه غير قادر على تشكيل ، وفي اليوم الذي انتقل فيه التفويض من نتنياهو إلى يائير لابيد بدأ الاحتقان".

وأضاف البرلماني الإسرائيلي: "نتنياهو هو المسؤول عن سفك الدماء، وهو المسؤول عن كل نقطة دم تراق من اليهود والفلسطينيين، والمسؤولية والذنب عليه وعلى حكومته".

واتهم "كاسيف" "نتنياهو" بأنه مريض نفسياً، ومهووس بإشعال الحرائق، وهو مسؤول عن كل نقطة دم تراق في غزة وإسرائيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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