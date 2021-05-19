أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في "القصيم" و"الشرقية"

Print
ونوهت بأهمية الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقتي القصيم والشرقية، خلال جولات تفتيشية نفذتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه الذي صدر العام الماضي.

وتواصل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة وفروعها بالمناطق جولات على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa، واستكمال الإجراءات النظامية، مبينة أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأهمية الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، داعية أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال؛ تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي