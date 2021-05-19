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في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت

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في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. مصر تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت

في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. مصر تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت

تفتتح غداً منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة منتخبات وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.
وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وموريتانيا في صالة حسن مصطفى الرياضية بالقاهرة، بينما يلتقي منتخبا البحرين والكويت في المباراة الثانية.
ويخوض المصري منافسات البطولة تحت قيادة المدرب المصري هشام صالح الذي يسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة حافلة بالإنجازات لبلاده، بعد الفوز ٣ مرات بكأس إفريقيا، وبلقبين في البطولة العربية ولقب وحيد لبطولة شمال إفريقيا، بالإضافة للمركز الرابع في للقارات عام 2014، إذ تم اعتماد اللعبة لدى اتحاد كرة القدم المصري في عام 1996.

وفي المقابل، يسجل المنتخب الموريتاني أول ظهور له في البطولة، وذلك تحت قيادة فنية للمدرب التونسي رمزي العرفاوي، بعد اعتماد اللعبة بشكل رسمي في شهر إبريل الماضي.
فيما يخوض المنتخب البحريني المنافسات تحت قيادة المدرب البرازيلي جوميز دا سيلفا مارسلينو، وقد تم اعتماد اللعبة بشكل رسمي في الاتحاد البحريني عام 2009، في حين يقود منتخب الكويت فنياً المدرب الإسباني لويس فونيسكا، ويأمل في اعتلاء منصة التتويج بلقب البطولة هذا العام، حيث تم اعتماد اللعبة رسمياً في الاتحاد الكويتي عام 2008.

في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. مصر تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت

في افتتاح كأس العرب لكرة قدم الصالات.. مصر تواجه موريتانيا والبحرين تلتقي بالكويت

بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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