أخبار عاجلة

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات

Print
محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات
بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

محافظ فيفاء الجديد يواجه تحديات تطوير الطرق وتنفيذ المشروعات

باشر المهندس صالح بن علي القحطاني، أول أمس الاثنين، مهام عمله محافظًا لفيفاء، بعد تكليفه من أمير منطقة جازان.

شغل المهندس صالح القحطاني وظائف ومناصب عدة، قبل تكليفه مؤخرًا محافظًا لفيفاء؛ إذ شغل وظيفة مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان، ثم نقل خدماته إلى إمارة جازان.

وكُلّف مديرًا عامًّا للشؤون المحلية بها، وتم تكليفه محافظًا لمحافظة الحرث، وبعدها تم تكليفه محافظًا لمحافظة الدرب.

ومن أهم مطالب الأهالي في فيفاء للمحافظ الجديد هي: تطوير المحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتفعيل الدور السياحي؛ لما تملكه جبال فيفاء من طبيعة بِكر وأجواء خلابة، ومقومات سياحية عالية.

وبات هاجس "الطرق" في فيفاء أمرًا يؤرّق سكان فيفاء وزائريها؛ حيث راح ضحيتها عشرات الأشخاص على مدى السنوات الماضية، فيما تنتظر المشروعات المتعثرة والمتأخرة في التنفيذ؛ وقوف المحافظ "القحطاني" ومعالجتها.محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟!

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن