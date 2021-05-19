العلامة الفاخرة "الإنتركونتننتال" تفتتح 7 فنادق عالمية جديدة بالسعودية

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تضم 5 علامات فندقية

شهد معرض سوق السفر العربي الذي أقيم مؤخراً في دبي، توقيع اتفاقية بين مجموعة فنادق ومنتجعات الإنتركونتننتال العالمية مع شركة "ريفا" للتطوير، لافتتاح 7 فنادق فاخرة بالسعودية خلال المرحلة القادمة، والعمل معا لدفع نمو القطاع السياحي في المملكة.

وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة ستنعكس الصورة الإيجابية لمشهد السياحة المحلية السعودية، مما يؤدي إلى الارتقاء بمكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وعبّر هيثم مطر رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة فنادق ومنتجعات الإنتركونتننتال، عن سعادته بالشراكة الجديدة التي توفر فرص كبيرة لدعم القطاع السياحي بالمملكة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من كل فرص النمو التي تقدمها رؤية 2030 لتحقيق الأهداف التي تمكن من الوصول إلى العالمية ووضع المملكة العربية السعودية في المكانة العالمية التي تستحقها في قطاع السياحة والفندقة العالمي.

من جهته، أكد مقبل الذكير الشريك المؤسس لشركة ريفا للتطوير، ومجلس إدارة "ريفا للخدمات الفندقية"، تطلعه إلى الشراكة مع إحدى أهم علامات إدارة الفنادق في العالم ذات خبرة طويلة.

كما بيّن "الذكير" أن المملكة تعيش مرحلة انطلاق كبيرة نحو التنمية السياحية وإقامة المشروعات الكبرى لوضع السياحة السعودية في ترتيب متقدم عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية المحلية، مما يمثل لنا مسؤولية كشركة تطوير في تلبية هذه المتطلبات وبأقصى درجات الاحترافية.

يُذكر أن المجموعة الفندقية "الإنتركونتننتال" تضم في محفظتها 5 علامات تجارية هي: إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو.

معرض سوق السفر العربي