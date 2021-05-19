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تفعيل اتفاقية التعاون لتوطيد العلاقة بين غرفة ينبع وجامعة طيبة

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تهدف لتعزيز الجوانب العلمية والبحثية لتحقيق أهداف رؤية 2030

تفعيل اتفاقية التعاون لتوطيد العلاقة بين غرفة ينبع وجامعة طيبة

أكد رئيس الغرفة التجارية في ينبع أحمد الشغدلي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي تهدف إلى توطيد العلاقة بين الغرفة وجامعة طيبة، ومد جسور التعاون بينهما في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية والتعاون على رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال، بأهمية العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب تلبية حاجات وتطلعات قطاع الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى تنمية وتطوير أداء موظفي الغرفة من خلال عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجامعة للرفع من قدراتهم وأدائهم الوظيفي في مجالات استخدام البرامج المكتبية وتقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس غرفة ينبع بمكتبه اليوم، بمبنى الغرفة مشرف فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير مالكي، وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة افتتاح كلية العلوم الطبية التطبيقية "بنين"، ومناقشة سبل تفعيل التعاون المشترك وتحقيق التكامل بين غرفة ينبع وجامعة طيبة في كافة المجالات العلمية والعملية والمهنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وخدمة رواد الأعمال بالمحافظة؛ وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عن طريق الشراكة في العلاقات بين كافة الأجهزة والأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، لصالح أبناء وبنات المحافظة.

وأعرب "الشغدلي" عن شكره وتقديره لجامعة طيبة على تعاونها مع الغرفة وعلى ما تقوم به من جهود وأنشطة لخدمة أهداف التنمية الوطنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة ينبع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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