القصيم.. القبض على 3 يمنيين ارتكبو عدداً من جرائم النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية

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جمعوا 300.000 ريال من تلك الجرائم.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة بمحافظة النبهانية، من القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عدداً من جرائم النصب والاحتيال، تمثلت في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم أكثر من (300.000) ريال من تلك الجرائم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة القصيم