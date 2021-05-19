بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية

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فيما حلّت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 334 حالة

سجلت منطقة مكة المكرمة 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 334 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 148 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 104 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 74 حالة تلتها منطقة جازان بـ 60 حالة ثم تبوك 37 حالة، ثم منطقة القصيم ب 31 حالة ونجران بواقع 26 إصابة والباحة بـ 19 حالة ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 13 حالة ثم حائل بـ 11 حالة وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 910 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.منطقة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد