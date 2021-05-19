أخبار عاجلة

فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية

Print
بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية
فيما حلّت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 334 حالة

بـ 349 حالة.. مكة الأكثر في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت منطقة مكة المكرمة 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وفق التقرير اليومي للفيروس بالمملكة، اليوم.

واحتلت الرياض المرتبة الثانية بواقع 334 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ 148 حالة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 104 إصابة.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة بـ 74 حالة تلتها منطقة جازان بـ 60 حالة ثم تبوك 37 حالة، ثم منطقة القصيم ب 31 حالة ونجران بواقع 26 إصابة والباحة بـ 19 حالة ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 13 حالة ثم حائل بـ 11 حالة وأخيراً منطقة الجوف الأقل تسجيل بـ 7 حالات.

وسجلت اليوم المملكة 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 910 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة.منطقة مكة المكرمة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"