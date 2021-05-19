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إغلاق مطبخَيْن و3 محلات تجارية بمكة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

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ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتعزيز الصحة العامة

إغلاق مطبخَيْن و3 محلات تجارية بمكة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مطبخيْن غير ملتزميْن بالذبح في المسالخ النظامية، في إطار جهودها لمراقبة المطابخ والمسالخ؛ بهدف تعزيز الصحة العامة.

وقالت بلدية المعابدة الفرعية: الجولات الرقابية على المطابخ بالمنطقة أسفرت عن إغلاق مطبخين لعدم الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية؛ حيث تم ضبط حظائر للمواشي داخل المطبخين.

وأضافت: تم تغريم 4 مطابخ أخرى غير ملتزمة بالاشتراطات؛ لعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانب آخر أغلقت بلدية الشوقية الفرعية ثلاثة محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة ، ضمن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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