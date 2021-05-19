أخبار عاجلة

فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحتي": العمر المسموح به لأخذ لقاحات كورونا بالمملكة 18 عامًا

Print
استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات من إجراء الفحص

كشف تطبيق "صحتي" التابع لوزارة الصحة، أن العمر المسموح به لأخذ أي من جرعات لقاحات في هو 18 سنة ميلادية، وما دون ذلك لا يسمح له بأخذ الجرعة.

وقال التطبيق في رده على عدد من الاستفسارات: "نفيد بأن العمر المسموح لأخذ اللقاح هو 18 سنة فأعلى تُحسب بالتاريخ الميلادي".

وأوضح التطبيق أنه يتم استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات من إجراء فحص فيروس كورونا لهم.

يُشار إلى أن عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي أعطيت في مراكز اللقاحات في السعودية تجاوزت 12 مليوناً و100 ألف جرعة، بمعدل أكثر من 146 ألفاً في اليوم الواحد، وبنسبة 34.80 لكل 100 شخص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟